"Honderd procent zeker dat Parijs-Nice gewoon in Nice zal arriveren"

Tirreno-Adriatico werd afgelast, maar het peloton van Parijs-Nice bolt momenteel nog steeds door Frankrijk. De vraag is of het tot in Nice zal mogen rijden.

De geruchten dat de laatste twee ritten zullen worden geschrapt als de rittenkoers geen andere aankomstplaats vindt, worden namelijk steeds hardnekkiger. Organisator Christian Prudhomme deed er alles aan om die geruchten te ontkrachten. “Op dit moment heb ik de bevestiging dat Parijs-Nice gewoon in Nice zal arriveren”, vertelde hij woensdagnamiddag aan Le Parisien.