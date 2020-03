Ploegmaat van Keukeleire en Vanmarcke breekt heup

Michael Woods heeft donderdag zijn heup gebroken bij een valpartij in Parijs-Nice. De Canadees werd overgebracht naar een ziekenhuis in Lyon.

Woods is een 33-jarige klimmer van EF Pro Cycling. Hij deelt er de teambus onder meer met Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke.

In 2018 werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik en derde in het WK op de weg.