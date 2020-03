Benoot na zege in Parijs-Nice: "Zullen vanavond wel zien wat er morgen nog kan voor het algemene klassement"

Tiesj Benoot won vrijdag de zesde etappe in Parijs-Nice. Benoot rondde een indrukwekkend nummertje van Team Sunweb af.

“Ik ben erg blij met deze overwinning”, trapte de Gentenaar een open deur in. “Mijn ploegmaats speelden een grote rol in deze zege. De sfeer binnen onze groep is optimaal. Ik ben blij dat ik Sunweb een tweede zege (na die van Søren Kragh Andersen in de tijdrit, red) heb kunnen schenken.”

“Met deze benen is het eigenlijk jammer dat er niet tot in Nice wordt gereden. Maar morgen moeten we op deze weg verdergaan.”

Door zijn overwinning springt Benoot naar plek twee in het algemene klassement. Leider Maximilian Shcachmann ging in de slotfase van de rit van vrijdag uit de bocht. Het is nog niet duidelijk in welke tijdscategorie hij wordt ingedeeld en hoe groot zijn voorsprong op Benoot nog zal bedragen.

“We zullen vanavond wel zien wat er morgen nog mogelijk is in de slotetappe. Maar eerst wat genieten van deze overwinning.”