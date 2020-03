Twee basketters en twee wielrenners: Een overzicht van coronagevallen in de sportwereld

De lijst van positieve coronagevallen in de sportwereld breidt uit. Daarnaast zijn er ook tal van geruchten over spelers die al dan niet besmet zijn met het virus en die in quarantaine zitten. Met dit overzicht mist u niets.

Rudy Gobert De 27-jarige Franse basketter van Utah Jazz spotte enkele dagen geleden nog met het coronavirus door al het materiaal van journalisten op een persconferentie aan te raken. Na zijn besmetting werd de NBA tijd stilgelegd. Donovan Mitchell Intussen heeft ook Goberts ploegmaat Donovan Mitchell positief gestest.



Fernando Gaviria Sinds begin maart gonst het van de geruchten dat de Colombiaanse sprinter besmet zou zijn. Donderdag bevestigde hij dat ook, maar voegde hij er wel aan toe dat hij al een tijdje aan de beterhand was. Dmitry Strakhov Dinsdagavond maakte ook wielrenner Dmitry Strakhov bekend dat hij het virus heeft opgelopen. Strakhov is een 24-jarige Rus die voor Gazprom–RusVelo Een overzicht van de gevallen in het voetbal vindt u HIER. https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2020-03-13/arteta-rughani--deze-mensen-uit-de-voetbalwereld-zijn-besmet-met-het-coronavirus---een-overzicht