Edward Theuns terug in het land na 'speciale' Parijs-Nice: "Denk dat er geen klassiekers meer gereden gaan worden"

Voor alle renners die de voorbije week deelgenomen hebben aan Parijs-Nice, moet het toch een bijzondere gebeurtenis geweest zijn. Dat was voor Edward Theuns niet anders. De renner van Trek-Segafredo vreest voor de resterende koersen op de kalender dit voorjaar.

In De Ochtend op Radio 1 vertelde Theuns over zijn ervaringen in Parijs-Nice. "Het was toch heel speciaal. Zeker na de rit op vrijdag, toen het nieuws kwam dat de klassiekers afgelast werden. Dat was voor iedereen een shock, alhoewel we het voelden aankomen."

NIET ONVEILIG

De meeste muizenissen in de hoofden van de renners was met betrekking tot de verplaatsing na afloop van de koers. "Het probleem is dat een peloton heel internationaal is en er veel renners waren die zich zorgen maakten dat ze niet thuis geraakten." Zelf vreesde Theuns alleszins niet om besmet te geraken met het coronavirus. "Ik heb me niet onveilig gevoeld. Omdat we in de koers altijd in contact komen met dezelfde mensen."

Hoe is de koers voor hem op sportief vlak verlopen? "Voor mij persoonlijk was het iets moeilijker, omdat mijn duim gebroken is. De benen waren wel goed, maar sturen was iets moeilijker." Het is nu afwachten wat de volgende wedstrijd kan worden. Wellicht gaat ook de Ronde van Vlaanderen niet door op 5 april. "Ik houd er al geen rekening meer mee dat die gereden zal worden."

DUIM LATEN GENEZEN

Ook over de klassiekers die vlak na de Ronde volgen, neemt Theuns een realistische positie in. "Persoonlijk denk ik dat er geen klassiekers meer gereden gaan worden. Ik ga de gelegenheid nemen om mijn duim goed te laten genezen."