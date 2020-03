Ex-renner Johnny Hoogerland zit ook verveeld met coronacrisis, 4-jarig dochtertje stelt hem confronterende vraag

Johnny Hoogerland kennen we nog allemaal als de man die in 2011 enkele ritten aan de bolletjestrui te herkennen was in de Tour. En als de man die tijdens die Tour een horrorcrash, waardoor hij 33 hechtingen moest krijgen, overleefde. Zoals iedereen betreurt ook hij de impact van het coronavirus.

Hoogerland werd in 2013 nog Nederlands kampioen en stopte in 2016 met wielrennen. Zoals de hele maatschappij zit ook hij in zijn hoofd met het coronavirus en al wat dat met zich meebrengt. Het krijgt ook heel wat aandacht, waardoor ook de jongsten onder ons er heel wat van meekrijgen.

Op Twitter geeft Hoogerland aan dat hij zo voor een onverwachte vraag kwam te staan. "De eerste vraag van mijn 4-jarig dochtertje deze ochtend: 'Papa, is het al afgelopen met het coronavirus?' Dat komt wel binnen als je zoiets te horen krijgt.

The first question of my 4y old daughter this morning. "Papa, is the Corona virus over yet?". 🙁 — Johnny Hoogerland (@zeeuwseleeuw) March 15, 2020

Zeker ook omdat we allemaal weten dat het antwoord op die vraag negatief is en dat nog wel zo even zo zal blijven. Zowel in België als Nederland is het kwestie van de volgende weken goed door te komen.