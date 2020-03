🎥 Johan Museeuw treedt Sven Nys bij: "Doe het voor uzelf, voor ons, voor iedereen"

Maandag stuurde Sven Nys al een filmpje de wereld in om mensen die nog sportactiviteiten doen in de buitenlucht aan te moedigen om dat in hun eentje te doen. Johan Museeuw kan zich daar helemaal in vinden en komt met een soortgelijke boodschap.

Een tweet van Museeuw spreekt alleszins boekdelen. "Ik ben alleen op pad... en blijf anders in mijn kot, jij toch ook?" Kortom: de Leeuw van Vlaanderen wil mensen aanzetten om zeker niet meer in groep in buiten te komen en in geval van sportieve trainingen dit op je eentje te doen. Er hoort ook nog een videoboodschap bij. "Beste volgers, laten we vooral respecteren om weg te blijven van elkaar. Hoe moeilijk het ook is en zal zijn. We gaan het doen. We moeten het doen. Doe het voor uzelf, voor ons, voor iedereen." Ik ben alleen op pad... en blijf anders in mijn kot, jij toch ook? pic.twitter.com/G0gyyXrzK8 — Johan Museeuw (@johanmuseeuw) March 17, 2020 Museeuw hoopt alvast dat iedereen de goede raad van de experten gaat opvolgen. "Laten we eventjes luisteren naar mensen met gezond verstand, met heel veel verstand, die weten wat we moeten doen. Doe het, alsjeblieft."