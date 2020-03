Christian Prudhomme legt uit dat ook de Waalse klassiekers in het gedrang gaan komen: "Het is lastig om voorspellingen te doen"

Het ziet er niet goed uit voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar volgens Christian Prudhomme, directeur van het ASO, ziet het er ook niet goed uit voor de Waalse klassiekers.

We zijn nog niet direct verlost van het coronavirus. Ook in april zouden we namelijk nog heel wat problemen krijgen. Daardoor zullen ook de Waalse klassiekers in het gedrang komen. Christian Prudhomme, directeur van het ASO, geeft meer uitleg.

"We kunnen het nog niet definitief beslissen, want het is moeilijk te voorspellen. Er wordt in april een piek verwacht en als het echt zo zou zijn kunnen we moeilijk de Waalse klassiekers laten doorgaan", staat te lezen in Het Nieuwsblad. Het is dus afwachten.