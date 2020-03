Deze opvallende ploeg mikt hoog in de Tour: "We willen de eindoverwinning"

Arkéa-Samsic, een nieuwe ploeg sinds dit seizoen, is uitstekend gestart. Nairo Quintana lijkt helemaal terug en bij de ploeg geloven ze er zelfs in dat de Colombiaan kan meedoen voor de eindoverwinning in de Tour.

Bij Arkéa-Samsic mikken ze hoog in de Tour. Nairo Quintana lijkt namelijk wel herboren en bij de ploeg geloven ze er dan ook in dat de Colombiaan in staat is om de Tour te winnen. Quintana won dit seizoen al twee algemene klassementen en een ritoverwinning in Parijs-Nice.

Yvon Ledanois, sportief directeur bij de ploeg, is duidelijk. "Hij is tot grote dingen in staat en uiteraard willen we de Tour winnen. We zullen zien wat er allemaal gaat gebeuren met het coronavirus, maar Nairo is nu volledig gefocust op de Tour", legt Ledanios uit bij Le Télégramme.