Diego Ulissi spreekt over periode van quarantaine in Abu Dhabi: "Moraal was heel laag"

Diego Ulissi beleefde enkele moeilijke weken. Hij was aanwezig in de UAE Tour en zo zat hij een periode in quarantaine in Abu Dhabi toen zijn dochter werd geboren. Nu is hij terug in Zwitserland en kon hij eindelijk zijn dochter in zijn handen nemen.

Ulissi vertelde over zijn periode in Abu Dhabi bij Cycling News. "De laatste dagen in Abu Dhabi waren echt hard. Mijn moraal was zeer laag. Ik wist wat er aan het gebeuren was in Italië en ook in Zwitserland waar ik woon was het virus aanwezig."

De geboorte van zijn dochter Anna kwam er dan nog eens bij. Ulissi kon door het virus niet aanwezig zijn bij de geboorte, maar nu hij terug is in Zwitserland, kon hij haar eindelijk zien. "Het was een overgetelijk moment", aldus Ulissi.