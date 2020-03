Gilbert kan niet één maar twee records breken wanneer Milaan-San Remo in najaar plaatsvindt

Philippe Gilbert heeft eigenlijk nog maar één doel bij Lotto-Soudal: Milaan-San Remo winnen. Het enige monument dat nog ontbreekt op het palmares van de ex-wereldkampioen. Als dat lukt, evenaart hij illustere namen zoals Van Looy, Merckx en De Vlaeminck. Maar er staat nog een record op het spel.

Na de afgelasting van de klassieker in maart, wordt Milaan-San Remo waarschijnlijk in oktober verreden dit jaar. Daardoor kan Gilbert er nog een record bijdoen, buiten het winnen van alle monumenten. Hij kan namelijk de oudste winnaar ooit worden van Milaan-San Remo

Milaan-San Remo

De oudste winnaar van het eerste monument op de kalender is Andrei Tchmil. De genaturaliseerde Belg won in 1999 'La Primavera' toen hij 36 jaar en 57 dagen oud was. Een mooie leeftijd, maar zeker niet zo oud als anderen in dit lijstje.

Want een jaar later doet Tchmil er ook nog eens de Ronde bij op zijn palmares. Hij is dan 37 jaar en 72 dagen oud, van een laatbloeier gesproken. Gilbert is trouwens de vierde oudste winnaar van de Ronde.

De oudste winnaar van Parijs-Roubaix is de Fransman Gilbert Duclos-Lasalle. Hij won in 1993 de kasseiklassieker toen hij 38 jaar en 230 dagen oud was. Roubaix is een wedstrijd voor de iets oudere, grotere motoren. Ook Gilbert staat hier in de top 10. Hij staat pas zevende terwijl hij Parijs-Roubaix een jaar na de Ronde won.

In La Doyenne is de oudste winnaar ook een ex-wereldkampioen. Alejandro Valverde won 'La Doyenne' voor de laatste keer in 2017 en was toen 36 jaar en 363 dagen oud, nét geen 37 dus.

Voor het laatste monument moeten we al bijna een volledige eeuw terug om de oudste winnaar op te rakelen. De Italiaan Belloni was 36 jaar en 68 dagen oud toen hij in 1928 'de koers van de vallende bladeren' won. De meest recente naam op de lijst is die van Joaquim Rodriguez. Hij was 34 jaar oud.

Opvallend is meteen dat Parijs-Roubaix een koers is voor de oudere renners en Lombardije absoluut niet.

Maar als Milaan-San Remo dit jaar in oktober plaatsvindt, zal Gilbert 38 jaar en ongeveer 100 dagen oud zijn. Daarmee is hij ruim twee jaar ouder dan Tchmill in 1999. Of kan hij beter nog een jaartje wachten? Dan is Gilbert meteen de oudste winnaar van alle monumenten...