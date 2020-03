Evenepoel heeft positief nieuws om zich aan op te trekken: "Ik denk me wel aan het plan te houden"

Het leek er even op dat Remco Evenepoel niet alleen even zonder wedstrijden kwam te zitten, maar ook zijn doelen zou moeten bijstellen. Als de Giro uitgesteld werd naar een moment dat te dicht bij de Spelen ligt, zou hij zijn debuut in een grote ronde moeten uitstellen.

Nu liggen de zaken toch weer anders. De Giro-organisatie zou op 29 mei met de Ronde van Italië willen starten. Dat klinkt Evenepoel als muziek in de oren. "Ik heb het er nog niet met de ploeg over gehad, maar denk me wel aan het plan van de Giro te rijden te houden. We moeten nog uitdokteren hoe het valt in aanloop naar de Olympische Spelen, ik hoop natuurlijk dat die nog doorgaan", zegt hij in een Facebook Live van Sporza.

In elk geval biedt RCS door die periode voorop te stellen de mogelijkheid aan Evenepoel om nog te denken aan een Girodeelname. "Dit is alleszins positief nieuws om me aan op te trekken." De renner van Deceuninck-Quick.Step is overigens nog altijd even gemotiveerd. "Ik fiets gewoon graag, dat is mijn motivatie. Meer heb ik niet nodig, gewoon keihard werken."

GEEN LIEFHEBBER VAN KASSEIEN

Op trainingstochten doet hij tegenwoordig de Vlaamse Ardennen aan. Meer uit plichtsbesef, want kasseien zijn niet echt zijn ding. "Later misschien, maar nu spreekt me dat echt niet aan." Wat doet hij zo nog wanneer hij niet aan het fietsen is om zich bezig te houden? "Ik ga vaak wandelen met mijn vriendin. Voorts spelen we met de familie wel eens gezelschapspelletjes."