Frederik Backaert zit thuis met een breuk na val in Parijs-Nice

Wedstrijden missen doet hij voorlopig niet, Frederik Backaert, dat is het positieve. Maar het oplopen van een breuk is nooit een pretje. Toch is het in zijn eerste maanden bij zijn nieuwe ploeg B&B Hotels-Vital Concept al van dat. Een gevolg van zijn val in Parijs-Nice.

Na de vijfde etappe in de Franse rittenkoers regende het opgaves. Frederik Backaert was één van de renners die toen moest afstappen. Backaert haalde zelfs de aankomst niet in de bewuste etappe. Daarvoor was zijn valpartij onderweg te erg. VIER WEKEN LATEN RUSTEN Er is nu ook een jammerlijke diagnose gesteld: Backaert heeft een breuk van het scaphoid, een handwortelbotje in de pols, opgelopen. Er zit niets anders op dan hier thuis mee te rusten en dit toch gedurende zo'n viertal weken. Op de fiets kruipen, zit er dus nog niet meteen in voor Backaert. Wel een meevaller is dat hij hiervoor geen operatie moet ondergaan.