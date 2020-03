Lampaert vreest niet voor onderhandelingen en is voorstander om op tijd punt te zetten achter seizoen

Yves Lampaert is wel iemand die nadenkt over welke impact het wegvallen van al die koersen gaat hebben op de wielerkalender. Veel langer doorgaan dan normaal zit de renner van Deceuninck-Quick.Step eigenlijk niet zitten met het oog op 2021.

"Het seizoen zal langer worden, en dat vind ik niet zo fijn. Halverwege oktober mag het echt stoppen van mij, want je neemt die inspanningen mee naar volgend seizoen. Dan liever een jaartje zonder bepaalde klassiekers om in 2021 dan weer de normale gang van zaken te hebben", stelt Lampaert in Het Nieuwsblad.

Ik heb de voorbije jaren mijn kunnen getoond

Lampaert zit in zijn laatste contractjaar en net nu zijn er minder kansen om zich te bewijzen. "Dat is niet ideaal, maar ik heb toch al iets laten zien dit seizoen, met een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad. Ik heb de voorbije jaren al mijn kunnen getoond, en er zit nog progressie in. Ik hoop dat ze daarmee rekening houden. Ik heb nog niet gepraat met Patrick Lefevere, de onderhandelingen zullen nu wat later op gang komen."

De groepstrainingen met De Melkerie kunnen nu ook even niet doorgaan. "Zolang we buiten mogen rijden, is het goed." En wat doet Lampaert met de rest van zijn tijd? Een handje meehelpen op de boerderij van zijn ouders? "Ik heb gezegd dat ik wel eens wat wil helpen op het land, als het wat droger ligt. Dan rijd ik wel met de tractor."