Onder andere Sven Nys steunt nieuw platform: rij over 2 weken al virtuele Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen

Ondanks dat heel wat activiteiten in het water zijn gevallen door het coronavirus, kan je nog altijd buiten komen en aan sport doen. Dat is wat het nieuwe on line platform Keep Moving wil aangeven. Zo kun je evenementen van Golazo op een virtuele manier beleven.

"Je kan je inschrijven op ons platform voor een evenement en dan kan je dat afwerken in de periode waarop het normaal zou hebben plaatsgevonden", legt Bob Verbeeck van Golazo uit aan Sporza. "Als je dat gedaan hebt, krijg je een virtuele medaille en die schenk je aan de echte helden van dit moment: de zorgverleners."

Eén van die evenementen is de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. "Over 2 weken komt die wedstrijd on line. Via een app, bijvoorbeeld Strava, ga je bijhouden hoeveel kilometers je al gefietst hebt. Die kilometers worden dan elke dag opgeteld, tot je aan het totale aantal van jouw Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen komt. De opties zijn 70 km, 120 km of 125 km."

ELKE DAG EEN HALFUURTJE

Het is dus belangrijk om de inspanningen te spreiden. "Je kan het evenement ook op 1 dag doen, zoals het oorspronkelijk zou zijn, maar dat raden we niet aan. Je kan beter elke dag minimaal 30 minuten bewegen en dat vooral ook niet te intensief doen."

Blijf bewegen en steun zo de zorgverleners, onze helden van dit moment! Loop, wandel of fiets op tal van virtuele evenementen en schenk je medaille aan iemand uit de zorgsector. https://t.co/3H8wCx9ldY voor meer info. 🏃🚶 🚴#KeepMoving #SamenTegenCorona #Golazo pic.twitter.com/oTZRywZHZe — Sven Nys (@sven_nys) March 20, 2020

Onder andere Sven Nys heeft zijn schouders gezet onder de lancering van Keep Moving. "Wie fit is en gezond, is minder vatbaar voor virussen. Daarom roep ik op om te blijven bewegen. Surf naar keepmoving.eu en loop, wandel of fiets de kilometers van een virtueel evenement."