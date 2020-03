'Ook thuis non-sport voor G-sport': Online platform gelanceerd om sporters met beperking te blijven inspireren

Voor sporters met een beperking is het enorm belangrijk om zich te blijven inspireren zodat ze hun moedige tocht verderzetten. Paracyclist Kris Bosmans is gekend van zijn verdiensten in het wegwielrennen. Ewoud Vromant werd wereldkampioen op de piste en kwam met een idee.

Om ook in deze coronatijden mekaar aan te moedigen, lanceerde Ewoud Vromant met een videoboodschap de openbare Facebookgroep 'Ook thuis non-sport voor G-sport'. "Helaas worden we overdonderd door een nieuwe realiteit die het moeilijker maakt om te blijven sporten en bewegen. Maar moeilijk is niet onmogelijk", klinkt het. MOTIVEREN EN STIMULEREN "Ook thuis kan je aan G-sport doen. Ik doe dat op mijn rollen en soms buiten, daarbij hou ik altijd rekening met de veiligheidsmaatregelen. Ik wil bij deze iedereen oproepen om mekaar te motiveren en te stimuleren", aldus de wereldkampioen G-baanwielrennen. "Blijf bewegen, zorg voor jezelf en voor elkaar!" Ook de G-sportfederatie wil de Facebookgroep gebruiken om ideeën aan te reiken en een alternatief te organiseren voor het weggevallen georganiseerde aanbod.