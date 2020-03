Ook wereldbekermanches in het mountainbike ontsnappen niet aan corona

Het mountainbike is één van de geliefde disciplines van Mathieu van der Poel en ook Tom Pidcock wil er graag meer aandacht aan besteden. Daar krijgen ze voorlopig niet meteen de kans voor. Het coronavirus doet ook wedstrijden sneuvelen op de mountainbikekalender.

Het voorbije weekend stond de eerste manche van de Wereldbeker op het programma in het Portugese Lousa. Die wedstrijd werd sowieso al uitgesteld. De eerstvolgende manches waren voor begin mei. Op 2 en 3 mei zou er gekoerst worden in het Sloveense Maribor, op 9 en 10 mei in het Kroatische Losinj.

Dat kan nu dus allemaal niet doorgaan. De manche in Losinj is op vraag van de organisatoren zelfs al definitief geschrapt. Voor de wedstrijd in Maribor gaat de UCI wel nog op zoek naar een andere datum, net als voor de race in Lousa.