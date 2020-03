In juni wordt beslist welke renners naar Tokio mogen... als daar al iets te beleven valt

In deze coronatijden moet je altijd met twee of drie woorden spreken. Maar áls de Olympische Spelen deze zomer plaatsvinden, wordt in juni beslist welke renners België daar mogen vertegenwoordigen.

De vraag is natuurlijk op basis van welke resultaten de Belgische selectie moet worden gemaakt. Wout van Aert reed in 2020 bijvoorbeeld maar één wedstrijd op de weg, terwijl andere Belgen heel wat meer gekoerst hebben. “Maar moeten we met de gereden wedstrijden rekening houden?”, vroeg Frederik Broché, technisch directeur bij de KBWB, zich af in een gesprek met Het Nieuwsblad. “Gelukkig kunnen onze jongens nog buiten trainen. We hebben in ieder geval verschillende scenario’s, afhankelijk van wanneer weer gekoerst mag worden, op papier staan om de selectie te bepalen.” “Hoe dan ook zullen we weinig wedstrijden hebben om ons op te baseren. We hebben alvast afgesproken de tweede geselecteerde voor de tijdrit aan te duiden begin juni, aangezien het een heel specifieke discipline is. Voor de selectie op de weg kunnen we nog wachten tot eind juni.”