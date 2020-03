Belgische atleten reageren op uitstel Olympische Spelen: "Dan ben je geen Olympiër" en "Het is zo plezant op paardjesmolen"

Het is zover: de Olympische Spelen zullen niet worden georganiseerd in de zomer van 2020, maar vermoedelijk en ten laatste in 2021. Dat zorgt voor een golf van reacties vanuit de sportwereld.

"Een zware beslissing, maar de juiste", klonk het bij gewezen minister van Sport Philippe Muyters. En ook binnen de groep van atleten waren er heel veel reacties.

Sommigen zijn enorm uitgesteld, omdat ze hun laatste kans om erbij te zijn door het jaar uitstel opnieuw kleiner zien worden.

Gemengde reacties

Toch zien velen het als een logische beslissing. Atleet Pieter-Jan Hannes nam het filosofisch op: "De mensen die nu klagen dat het uitgesteld wordt, zijn de term Olympiër misschien ook niet waard."

Een bloemlezing vanuit de Belgische sportwereld:

So... after a career that started in 2003, you decide to do one last Olympic year and it goes like this:



❌ World Indoors



❌ Olympics



❓ Still a European Championship left?!!



I know right now, sports seems “unimportant”, but for us athletes this is very VERY dramatic too! — Eline Berings (@ElineBerings) March 24, 2020

Het voelt aan alsof ik de flosj heb gevangen op de paardjesmolen, maar het zadel van men paardje is wat versleten en het schuurt wat aan men balletjes. Pijnlijk! 😂😂😂. Nog een jaar door doen gaat dus pijn doen, maar de paardjes molen is zo plezant! 💪 #BlijvenGaan #OS #Sportzot — Dirk Van Tichelt (@dirkvantichelt) March 24, 2020

Hoor en lees meer en meer dat de Olympische Spelen zouden worden uitgesteld naar 2021. Niet meer dan een logische beslissing lijkt me. Hoe moeilijk ook voor alle atleten (en specifiek de atleten die al 4j naar dit doel toe hebben gewerkt), gezondheid komt ALTIJD op de 1ste plaats — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) March 24, 2020

Athletes, if your mind cant handle postponement of The Games, I'm not sure you deserve to be named Olympian in the first place.



Being an Olympian is about much more than just to excel in your sport. #Tokyo2021 #resilience — PJ🐌HANNES (@PJHANNES) March 24, 2020