Geen Dwars door de Westhoek in 2020: "We hopen dat iedereen gezond mag blijven"

Een volgende wedstrijd uit de maand juni verdwijnt van de wielerkalender. Op 7 juni zou normaal Dwars door de Westhoek plaatsvinden, een eendagskoers voor vrouwen. Vorig jaar won Elise Balsamo er, voor Lorena Wiebes en Lotte Kopecky. De volgende editie is voor 2021.

"Door de huidige omstandigheden met betrekking tot het coronavirus en de volksgezondheid nemen de Sasspurters uit Boezinge hun verantwoordelijkheid", laat de organiserende wielerclub ons weten. Die verantwoordelijkheid bestaat erin Dwars door de Westhoek dit jaar af te gelasten. "Dit paradepaardje van de Sasspurters zal dus verhuizen naar 2021 in hopelijk betere omstandigheden."

TIJDSNOOD

Het is nog een kleine twee en een halve maand tot de voorziene datum. Toch werd de knoop reeds doorgehakt. "Gezien deze situatie nog zeker enkele weken gaat aanhouden, loopt de voorbereiding moeilijk en zouden we waarschijnlijk in tijdsnood komen. Verder hebben we geen zekerheid of de ingeschreven buitenlandse ploegen wel aanwezig kunnen zijn."

SPONSORS NIET OP KOSTEN JAGEN

Bovendien moest één en ander overwogen worden, financieel en op gezondheidsvlak. "Tenslotte vinden we het onverantwoord om onze sponsors nu op extra kosten te jagen. Een groot deel van onze sponsors delen momenteel in de harde klappen. Uit respect willen we hen nu niet extra financieel belasten, ook al hadden we met de meesten al een overeenkomst. We hopen vooral dat iedereen gezond mag blijven."

De Sasspurters organiseren voorlopig nog wel enkele andere evenementen, zoals de '12 uren fietsen' op zondag 12 juli, het vierde Dames Elite NaTour Criterium op 27 juli en de 'Heren 1.12C'. "We volgen de situatie verder op de voet en nemen rond 15 juni een definitieve beslissing."