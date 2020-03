Patrick Lefevere en Axel Merckx zitten op zelfde lijn en hebben grote twijfels of Tour doorgaat

Hoewel ASO en het Franse ministerie er blijkbaar alles aan willen doen om de Tour te laten doorgaan, lijkt zo'n scenario stilaan onwaarschijnlijk. Zeker nu voetbalcompetities stilgelegd worden tot eind juni en zelfs de Olympische Spelen uitgesteld zijn.

Ook Patrick Lefevere is stilaan tot dat besef gekomen. "Er is geen EK voetbal, geen Olympische Spelen. Hoe kan je dan vasthouden aan de Tour? Voorlopig hebben wij als team alleszins nog geen nieuws gehad", zegt de CEO van Deceuninck-Quick.Step.

De twijfel over de Ronde van Frankrijk is bij hem gestegen. "Waarom zou de Tour wel kunnen doorgaan als andere sportevenementen dat niet kunnen, zoals het EK of de Spelen? Natuurlijk wil ik dat die doorgaat, zelfs een Tour "light" mag van mij gereden worden. Als er maar gekoerst wordt, maar zal dat nog lukken? Voorlopig hebben we in de wereld nog andere katten te geselen met dit virus."

Eerder had Axel Merckx ook al iets soortgelijks aangegeven. "Ik zou niet weten hoe de Tour wel mogelijk zou zijn. Als die karavaan voor je deur passeert, gaat niemand binnenblijven. De Tour zal dus goed moeten nadenken over de gevolgen. Sport is dit jaar ondergeschikt. Laten we volgend jaar op een blanco pagina beginnen."