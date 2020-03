Oliver Naesen tekent mooi kunstwerkje op Strava: "Voor de helden van de zorgverlening"

Oliver Naesen is een man met het hart op de juiste plaats. Dat heeft hij nog eens op een zeer specifieke manier aangetoond. Met een trainingsrit van iets meer dan tweehonderd kilometer heeft hij een eerbetoon gebracht aan de zorgverleners in ons land.

Onlangs verbaasde Naesen al met een lange trainingstocht van 365 kilometer. Voor zijn rit op Strava mocht het wat minder zijn. Naesen legde 71,6 kilometer af in twee uur en zes minuten. Over het af te leggen traject was wel goed nagedacht.

De trainingstochten op Strava zijn soms op kaart echte kunststukjes. Ook Naesen probeerde de tekenaar in zich los te laten. Door de lus die hij had uitgetekend, vormde zijn trainingsrit op Strava een hartje. Daar zat ook een bedoeling achter.

HARTJE VOOR DE ZORG

"Voor de helden van de zorgverlening", was de tekening bedoeld. "Een hartje voor alle zorgverleners", staat er bij. Zij zullen zich gesteund voelen om hun uiterst belangrijke werk tijdens deze coronacrisis voort te zetten. In de maatschappij 's avonds applaudiseren of een wit laken buiten hangen de voorbije dagen gezien als een eerbetuiging aan de zorg.