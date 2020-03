Voorlopig geen opvolger voor Pidcock op de piste van Roubaix

De eliterenners weten al langer dat ze zich op 12 april niet moeten opmaken voor de volgende editie van Parijs-Roubaix. Bij de jeugdcategorieën stond de wedstrijd iets later op het jaar gepland en was er dus wat meer hoop. Ook voor de youngsters komt er voorlopig echter geen Helleklassieker.

Op zondag 17 mei stond de Parijs-Roubaix voor beloften op het programma. De wedstrijd kan op die dag niet doorgaan. Geen opvolger voorlopig voor Tom Pidcock op de erelijst. Die won vorig jaar Parijs-Roubaix voor beloften en zegevierde in 2017 bij de junioren. Andere ex-winnaars bij de beloften zijn renners als Stan Dewulf, Mike Teunissen en Bob Jungels.

Van een andere datum later op het jaar is ook geen sprake. De eerstvolgende editie van Parijs-Roubaix voor beloften zal voor 2021 zijn. Voor andere jeugdreeksen zet men elk jaar een 'Mini-Roubaix" op poten. Uiteraard worden er in die races veel minder kilometers afgelegd.

OOK MINI-ROUBAIX AFGELAST

Ook die 'Mini-Roubaix' wordt afgelast en zal niet meer op een andere datum in 2020 ingehaald worden. Enkel de eliterenners mogen nog een klein beetje hopen op een later moment dit jaar nog Parijs-Roubaix te rijden.