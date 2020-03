Israel Start-Up Nation heeft leuke manier gevonden om mondmaskers in te zamelen

Daarom zet de ploeg van Ben Hermans een actie op poten om ziekenhuizen van voldoende mondmaskers te voorzien. Wat extra meegenomen is, is dat je het kan door door kilometers af te malen op de fiets. Binnenshuis dan wel te verstaan.

Zondag houdt Israel Start-Up Nation immers een sessie op Zwift. Er gaan zeker een vijftiental renners van de ploeg aan de rit meedoen. Elke gebruiker van Zwift kan hen natuurlijk vervoegen. De verwachting is om duizenden maskers in te zamelen.

‘TEAM ISN MEDICAL AID RIDE’ TO HELP SUPPLY N95 MASKS TO HOSPITALS IN NEED



- Israel Start-Up Nation prepares second virtual ride

- Over 15 ISN/ICA Pro Riders joining for a good cause, @DanMartin86 leads

- Thousands of masks will be shipped to medical teams fighting corona



