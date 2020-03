Felle woorden van Wiggins over Quick.Step werden voor één keer bewaarheid in 2015

De 82ste editie van Gent-Wevelgem was normaal voor vandaag, 29 maart 2020. Voorlopig moeten we er nog eventjes op wachten. HLN rakelt de editie van 2015 nog eens op. Die was zeker en vast de moeite, zowel qua omstandigheden als op vlak van tactische spelletjes.

De ploeg van Patrick Lefevere was ook dat jaar in vele koersen goed vertegenwoordigd, maar het afmaken lukte toch iets minder vlot dan de meest recente jaren het geval is. In de Omloop lieten Boonen, Terpstra en Vandenbergh zich in de luren leggen door Sky-renner Ian Stannard. Achteraf wees Boonen in de tv-studio's Terpstra op zijn plichten.

GEEN BOONEN

Een herkansing dus in Gent-Wevelgem. Nog voor die koers moest beginnen, stookte niemand minder dan Bradley Wiggins de boel al op. "Zonder Boonen lijkt Etixx-Quick.Step op een stel konijnen dat naar een lichtbak kijkt. Ze denken allemaal dat ze kunnen winnen en dus doen ze maar wat. Boonen was de lijm die de ploeg samenhield, maar die ontbreekt nu."

Boonen was afwezig door een val in Parijs-Nice. Door de wind werd het in 2015 een enorme zware editie van Gent-Wevelgem. Terpstra en Vandenbergh wisten zich voorin in de koers te posteren, maar Etixx-Quick.Step moest het opnieuw stellen met ereplaatsen.

OPGAVE WIGGINS

Katusha-renner Paolini arriveerde solo in Wevelgem en hield 11 seconden voor op Terpstra, die in de sprint om de tweede plaats wel Geraint Thomas afhield. Vandenbergh bereikte de aankomst 7 seconden later en werd vierde. Wiggins was die dag zelf één van de massale opgevers.