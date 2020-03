'IOC en Japanse organisatie hebben akkoord over nieuwe datum Olympische Spelen'

Weten we binnenkort exact wanneer we de opvolger van Greg Van Avermaet kennen als olympisch kampioen? Dat zit er dik in, want volgens verscheidene Japanse media is er een akkoord tussen het IOC en de organisatoren in Japan over een nieuwe datum.

Nadat de Olympische Spelen werden uitgesteld naar 2021, was het uiteraard speculeren over de periode waarin deze dan wel zouden doorgaan. Er sijpelde al snel door dat de Spelen wellicht tussen half juli en eind augustus zouden komen te liggen. Ze zouden dan effectief ongeveer een jaar later plaatsvinden dan origineel gepland. Ondertussen is er ook reeds een overeenkomst bereikt tussen de organiserende partijen, meldden de media in Japan. Wellicht is de openingsceremonie voor 23 juli en eindigt het evenement op 8 augustus 2021. MOET DE TOUR VERSCHUIVEN? Als deze data kloppen, vallen de Olympische Spelen tussen de tennistoernooien van Wimbledon en de US Open, maar vallen de Spelen wel gelijktijdig met de Ronde van Frankrijk, het WK zwemmen en het WK atletiek. Met die laatste drie sportevenementen moet dan nog geschoven worden.