John Lelangue kan gebaar wel appreciëren: "Een mooi signaal van de renners en het management"

Thomas De Gendt noemde het een noodzaak. Dat geeft al aan dat het besef aanwezig is bij de renners en de staf van Lotto Soudal wat de huidige crisis betekent voor hun sponsors. Renners en ploegleiding staan een deel van hun loon af, de rest van het personeel is technisch werkloos.

Vooral de keuze om mecaniciens, verzorgers, kine's en buschauffeurs op technische werkloosheid te plaatsen, lag helaaas voor de hand. "We zitten nu in een situatie waar er geen werk meer is voor hen", reageert John Lelangue bij VTM Nieuws. "We weten dat we de volgende twee maanden niet meer zullen koersen. Daarom hebben we ervoor gekozen om die 25 mensen op technische werkloosheid te zetten."

Daarnaast staan ook andere leden van de wielerformatie dus vrijwillig een deel van hun loon af. "Ik vind het een mooi signaal van de renners en het management. Wij beseffen ook dat onze sponsors dezer dagen moeilijkheden hebben door de crisis en zij nemen ook maatregelen."

SOLIDARITEIT

Terwijl de renners eigenlijk wel een groot stuk van hun job verder uitvoeren. "Natuurlijk blijven de renners trainen voor als het seizoen hervat, maar ze doen wel een inspanning en tonen zich solidair naar onze collega's en sponsors."