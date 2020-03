Na alle verschuivingen krijgt Gent-Wevelgem nu met uitstel te maken: 4 weken nodig om nieuwe editie op te bouwen

Alexander Kristoff had vorig jaar naar de overwinning gespurt in Gent-Wevelgem, voor John Degenkolb en Oliver Naesen. Dit jaar zou de start voor het eerst in Ieper liggen. Er werd de voorbije jaren best wat gesleuteld aan de koers en nu krijgt het te maken met het coronavirus.

De organiserende wielerclub en Flanders Classics hebben de voorbije jaren al zowat vanalles geprobeerd met Gent-Wevelgem: de Kemmelberg een andere plek gegeven op het parcours, een andere plaats op de kalender, een andere startplaats. Jammer dus dat ze nu ook nog eens de koers uitgesteld zien. Het is wel niet uitgesloten dat Gent-Wevelgem later dit jaar wel kan doorgaan. Organisatrice Griet Langedock is bereid om daarvoor in het najaar het nodige te doen. "Renners vroegen al: is er een kans op een nieuwe datum. We hebben minstens vier weken nodig om te organiseren", verkondigt Langedock aan Het Nieuwsblad. RICHTLIJNEN NALEVEN Wel eerst met zijn allen door de coronacrisis geraken. Langedock kreeg in haar leven al wel te maken met ziektes en dringt er dus op aan om van de gezondheid de prioriteit te maken. "Dat iedereen alstublieft de richtlijnen naleeft."