Na het begeleiden van Wout van Aert geeft Lieven Maesschalck nu in coronatijden bewegingstips

Lieven Maesschalck was de man die Wout van Aert eind vorig jaar en begin dit jaar nog nauw bijstond na diens revalidatie na zijn val in de Tour. In coronatijden moet Maesschalck geen topwielrenner klaarstomen, maar geeft hij wel een gouden raad aan iedereen.

"Bewegen in tijden van corona, in quarantaine, is essentieel belangrijk. We weten dat mensen met een goede algemene conditie en een goede fitheid een betere immuniteit hebben. Ook heeft bewegen een gunstige impact op de geestelijke gezondheid", zegt Maesschalck in De Zevende Dag.

"Klachten die kunnen voorkomen door minder te bewegen door de quarantaine moeten we preventief aanpakken. Vandaar ons bewegingsapparaat, een regelmatige work-out, is ook essentieel belangrijk", onderstreept Maesschalck vervolgens. "Laat staan dat je dat combineert met een aantal duurinspanningen zoals wandelen om een goede impact te hebben op uw cardiovasculair systeem."

BLESSURES VERMIJDEN

Zorgvuldig opbouwen is dan ook wel cruciaal. "Het is helemaal niet de bedoeling om door al die workouts en duurtrainingen blessures op te lopen. Vandaar de ongelooflijk goede raad: bouw alles langzaam op, volg uw eigen fitheidsniveau, zodat we samen gezond en wel door deze crisis komen."