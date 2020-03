Niet alle ploegen opteren voor keuze van Lotto: Spaans wielerteam ontslaat renners en vraagt uitkering aan

Zowat alle wielerploegen buigen zich momenteel over de vraag hoe ze het best de komende periode kunnen overbruggen. De coronacrisis brengt immers een lastige financiële situatie met zich mee. Bij het procontinentale Burgos BH kiezen ze voor een opvallende optie.

Burgos BH heeft een ERTE ingediend voor twintig wielrenners en zes andere personeelsleden. De ploeg ontslaat hen zo tijdelijk en vraagt een uitkering voor hen aan. "In afwachting van goedkeuring geldt dit voor de contracten van bepaalde duur van 1 januari tot en met 31 december 2020", verklaart David Cantera van de ploeg aan AS.

UITKERING TOT ZOLANG HUIDIGE TOESTAND DUURT

Tot wanneer die uitkeringen precies moeten blijven lopen, is nog niet gekend. "In theorie tot zolang deze toestand duurt." Bij Lotto Soudal leverden renners en management een deel van hun loon in en werd het personeel op technische werkloosheid geplaatst, een andere manier dus om de economische moeilijkheden te bekampen.

Doordat het vooral in het procontinentale circuit actief is, is Burgos BH niet heel bekend, maar vorig jaar kwam het wel op een veel leukere manier in het nieuws. Eén van de renners vroeg toen tijdens een Vueltarit zijn vriendin, die achterin zat in een ploegwagen, ten huwelijk.