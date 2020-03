UCI-voorzitter wil dat eventuele oplossingen 'redelijk' blijven: "De grootste schatten van onze sport beschermen"

Het wordt een heus huzarenstuk voor de UCI om nog een behoorlijke kalender in mekaar te timmeren. Eén van de grotere uitdagingen ook waar voorzitter David Lappartient al is voor komen te staan. In een videoboodschap verduidelijkt hij de intenties van de UCI.

In eerste instantie neemt hij akte van het uitstel van de Spelen. "Het is normaal dat we de regels toepassen en de prioriteit naar de gezondheid gaat. Dat bracht het IOC ertoe de Olympische Spelen uit te stellen. Een verstandige beslissing, die we helemaal steunen."

SAMENWERKEN MET IOC

Dat brengt wel bepaalde zaken met zich mee. "We werken dagelijks samen met het IOC samen om de gevolgen te beoordelen op vlak van kwalificatie van atleten, voorbereiding en de kalender voor de komende jaren, en vooral voor 2021." Daarnaast gaat de meeste aandacht naar de aanpassing van de wielerkalender. "Het is momenteel onmogelijk om een datum te geven voor het hervatten van de competitie."

Er worden wel heel wat gesprekken gevoerd. "Ik praat met de teams, de organisatoren en natuurlijk de renners. We zullen proberen de beste oplossingen te vinden, zonder het seizoen meer te verlengen dan redelijk is. In de eerste plaats willen we de grootste schatten van onze sport beschermen. Op de weg zijn dat de grote ronden en de monumenten."

PASSIE VOOR WIELRENNEN HERONTDEKKEN

Lappartient rekent erop dat het zeker nog een mooi seizoenseinde kan worden. "We zullen ervoor zorgen dat we op het einde van het seizoen een solide kalender hebben en de passie voor het wielrennen kunnen herontdekken."