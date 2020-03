Ploeg van Vinokourov gaat pak minder salaris betalen

Net zoals in het bedrijfsleven zullen het ook in de wielerwereld de meest kwetsbaren zijn die het vroegst onder druk komen te staan in deze coronacrisis. Ook bij Astana proberen ze zo goed mogelijk doorheen deze periode te komen.

Astana heeft beslist om met onmiddellijke ingang 30 procent minder salaris uit te betalen aan wielrenners en andere personeelsleden. Dat meldt de Spaanse krant AS. Het betaalt zo het minimumbedrag dat verplicht is. Het komt ongeveer met hetzelfde neer op werknemers in ons land die op technische werkloosheid worden geplaatst. SOWIESO AL LAATTIJDIGE BETALINGEN Astana kampte overigens al eerder met problemen, voor de uitbraak van het coronavirus. Zo deden berichten over laattijdige betalingen de ronde. De ploeg van Vinokourov hoopt zich via de salarisvermindering toch enigszins te ontlasten. Eerder kondigden ook Lotto Soudal en Burgos BH reeds maatregelen aan om economische moeilijkheden te overwinnen.