Van Den Bosch ziet door verschil in trainingen wielrennen op twee snelheden, al hebben rollen toch ook paar voordelen

De eerstvolgende wielerwedstrijden zijn nog niet voor meteen, maar wanneer die er uiteindelijk aankomen, zullen renners zich daar op een verschillende manier op hebben voorbereid. In België kan men nog buiten trainen, in andere landen hebben ze dat voordeel niet.

Want het is wel degelijk voordelig om op de weg te kunnen trainen, beweert trainer Paul Van Den Bosch in Gva. "Het is zo goed als onmogelijk om op de rollen hetzelfde volume te ontwikkelen als op de weg. Als je een duurtraining doet van vier uur, is dat relatief makkelijk als je dat buiten op de weg doet. Op de rollen is dat eerder een gigantische opgave."

VOCHTVERLIES

Ook vanwege de eentonigheid. "Buiten heb je afwisseling, zit je in een veranderende omgeving en geniet je van de natuur. Op de rollen valt dat weg en dat is mentaal belastend. Op de rollen heb je ook minder afkoeling. Daardoor heb je veel meer vochtverlies. Er zijn renners die een fameuze plas op de grond hebben na hun training. En weet dat je na een training anderhalve keer je vochtverlies moet goedmaken."

COMPETITIEF VOORDEEL

Het gebrek aan dode momenten zorgt ook mee voor die hoge transpiratie. "Op de weg hou je al eens de benen stil: voor een afdaling, in de bochten. Dat heb je binnen niet: de intensiteit is hoger. Daarom vind ik het als coach niet aangewezen om lange duurtrainingen te doen op de rollen. Je mag spreken over wielrennen op twee snelheden. Renners in landen met minder strenge maatregelen hebben een competitief voordeel."

Toch zitten er ook wel enkele voordelen aan het trainen op rollen. "Op de rollen kan je meer structuur steken. Je kan trainen met je juiste wattage. Om blokken te trainen, is rollentraining zelfs beter, want je moet geen rekening houden met externe factoren, zoals verkeer op de weg. De efficiëntie en nauwkeurigheid ligt hoger."