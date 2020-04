🎥 Heeft u ook genoten van 'De Stig'? "Wat een held" en "Geweldig om hem zo te zien terugkeren"

De positieve ingesteldheid van de voormalig renner van Lotto Soudal stond centraal. 'Zeg nooit nooit', is zijn mantra. De film van Eric Goens bracht heel wat emoties teweeg bij de kijkers. Die hadden nadien op de sociale media heel wat lof over voor Stig Broeckx.

Ook de wielerwereld leefde volop mee bij het bekijken van 'De Stig', zeker bij zij die hem goed kennen. Zo vond Marc Sergeant het geweldig om te zien hoe Broeckx is kunnen terugkeren. Jasper De Buyst noemde Stig een ware bron van inspiratie.

THE STIG, what a great person, never give up , great to see how he came back, for ever in our hearts @Lotto_Soudal

What a support from his parents, family and services with “the spirit”

Thanks @StigBroeckx you are brilliant 🥰 never give up !