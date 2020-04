BOIC gaat woord houden: ook straks vloeit meer dan 150 000 euro terug naar het wielrennen

Door het uitstel van de Olympische Spelen moet er ook op financieel gebied één en ander herbekeken worden. Bijvoorbeeld de bedragen die terugvloeien naar de sportfederaties. BOIC heeft alvast de intentie om de gemaakte afspraken te respecteren.

Per olympiade ontvangt het IOC zo'n 5 miljard euro. Daarvan moet circa 90% terugvloeien naar de sport: de helft naar de internationale sportfederaties en de helft naar de olympische comités. In een olympisch jaar lopen die bedragen verder op. Daarom is het de vraag wat de verschillende sportbonden zullen mogen ontvangen.

CEO Philippe Vander Putten stelt hen gerust in Het Laatste Nieuws. "Principieel houden we de totaliteit van de afgesproken bedragen voor de ideale voorbereidingen. Na de lockdown gaan de trainingen verder. Als de lockdown pakweg tot december zou duren, gaan we voor de gesprekken van 2021 eerst het geld van 2020 gebruiken."

WIELRENNEN ONTVANGT HET DERDE MEESTE

Enkel als er olympische test events wegvallen, zal het geld dat daarvoor diende, niet uitgekeerd worden. In principe blijven de vooropgestelde bedragen dus behouden. Dat zou betekenen dat er 155 300 euro terugvloeit naar het wielrennen. Enkel twee sporten mogen op meer rekenen: het volleybal en het hockey. Die laatste sport mag zich aan liefst 650 000 euro verwachten.