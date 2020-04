Naesen niet te vinden voor loonsafstand, hoopt op klassiekers en zit in met ploegmaats: "Alle Fransen worden zot"

Oliver Naesen vindt dat hij zelf nog niet in de slechtste situatie zit. Zo kan hij nog buiten op de weg trainen, in tegenstelling tot veel van zijn ploegmaats. Ook moet hij niet inleveren, zoals dat wel het geval is bij Lotto Soudal. En over de klassiekers vangt hij positieve dingen op.

Het zal eerst kijken zijn wat er nog van het resterende wielerprogramma kan doorgaan. "De Tour-start is nog twaalf weken ver, ik hoop echt dat hij doorgaat", zegt Naesen in een Facebook Live van Sportwereld. Met dan toch ook nog Bardet? "Ik heb nog niet met Romain persoonlijk gesproken over de Tour, maar kan mij niet voorstellen dat hij niet zou willen rijden en de ploeg hem niet zou meenemen." DOORDRAAIENDE FRANSEN Naesen heeft al verhalen gehoord van ploegmaats die stilaan de muren op lopen. "Ik kan je vertellen: alle Fransen worden helemaal zot. Die gasten mogen niet buiten trainen door de coronacrisis." Zij moeten het dus stellen met een uurtje op de rollen. "Dat is goed voor een keer. Als die situatie blijft duren, gaan die mannen redelijk doordraaien binnenkort." Zelf is het voor de Belg van AG2R uiteraard hopen dat er nog een soort van klassiek seizoen komt. "Wat ik van radio peloton hoor, is dat ze toch wel rekenen op het kunnen programmeren van voorjaarsklassiekers in het najaar. Daar is al mijn hoop op gericht." SOLIDARITEIT SLECHTS EEN WOORD Bij AG2R moeten ze voorlopig niet hun loon afstaan, zoals ze dat wel doen bij Lotto. "Solidariteit klinkt heel mooi, maar iedereen heeft zijn rekeningen die op het einde van de maand betaald moeten worden. Ik sta er niet van te springen om een deel van mijn loon af te staan." Zijn contract bij de ploeg loopt overigens dit jaar af. "Het liefst zou ik gewoon mijn contract verlengen."