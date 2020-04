Geen dopingcontroles meer door het coronavirus

Het coronavirus heeft ook op andere vlakken nadelige gevolgen voor alle sporten. Volgens de Athletics Integrity Unit (AIU) kunnen ze nu namelijk niet alle dopingcontroles uitvoeren.

De Athletics Integrity Unit gaf meer uitleg in een persbericht. "Er zijn in heel wat landen maatregelen genomen door het coronavirus. De maatregelen zijn overal anders en het wordt de hele tijd gewijzigd, waardoor het normaal is dat ons antidopingprogramma is verstoord."