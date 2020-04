In aanloop naar 'De Ronde 2020': Van Aert duwt favorietenrol van zich af, De Gendt hoopt dat BKool zijn waarden aankan

Een echte Ronde van Vlaanderen krijgen we dan wel niet te zien, maar enkele kleppers gaan wel virtueel de finale afwerken via BKool. Via een Facebook Live van 'Sporza' hebben enkele kandidaat-winnaars zoals Wout van Aert en Thomas De Gendt reeds vooruitgeblikt.

Al ziet Van Aert zichzelf niet meteen als kanshebber. "De inspanning moet mij wel liggen, maar ik denk dat als je veel op de rollen traint of op platforms als Zwift of BKool rijdt, dat je wel voordeel hebt. Daar heb ik weinig ervaring mee."

Bovendien is er niet veel tijd om naar de wedstrijd toe te werken. "Ik heb mij niet specifiek voorbereid, omdat het vrij laat duidelijk werd allemaal. Het is wel leuk om in deze periode een klein doel te hebben. Je wilt toch mee kunnen zondag. Sinds een week ben ik er iets meer mee bezig." Lang opwarmen op de rollen zal niet aan hem besteed zijn. "Ik ga lang uitslapen en dan kom ik met frisse benen aan de start."

Thomas De Gendt reed op Zwift onlangs zo hard dat hij geblokkeerd werd. Zondag zal er via BKool gereden worden. "Ik ga testen of dit systeem mijn waarde wel gaat aankunnen", aldus een zelfzekere De Gendt. Hij rijdt overigens af en toe wel virtuele koersen. "Als ik 'koerskes' on line doe, moet je gewoon wattage duwen. Je moet niet eens naar uw scherm kijken."

De Gendt zal toch ook blij zijn als hij het virtuele koersen weer kan inruilen voor wegwielrennen. "Je moet gewoon uw wattages duwen die je wilt duwen. Dat is veel simpeler op de weg koersen, maar dan nog. Het is volledig anders. Dat is goed voor nu, maar moet niet de regelmaat worden."