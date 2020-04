Lampaert baalt om afgelasting Ronde van Vlaanderen: "Is ons eigen wereldkampioenschap"

Dat de Ronde van Vlaanderen niet zomaar een koers is, weet elke Vlaming, ook Yves Lampaert weet dat. De renner van Deceuninck-Quick-step legt op de website van de ploeg uit wat het monument voor hem betekent.

"Voor mij en veel anderen is het niet alleen het belangrijkste doel van het jaar, maar het is ook ons wereldkampioenschap", opent Lampaert sterk. "Het hele land valt stil, iedereen kijkt naar de koers. De Ronde maakt deel uit van onze identiteit."

De strafste herinnering van Lampaert aan de Ronde is de eerste overwinning van Tom Boonen. "Dat gaf me kippenvel", bekent hij.

Lampaert reed in 2014 voor de eerste keer zelf de Ronde van Vlaanderen, als tweedejaarsprof. Welke herinneringen heeft hij zelf nog aan die editie? "Het was niet gemakkelijk. Ik had redelijk vroeg al een lekke band en kon met veel moeite terugkeren. Maar toen ik net in het peloton zat, vielen we hard de tweede keer op de Oude Kwaremont. Ik genoot er wel van, dat is het ding in Vlaanderen: je hebt er een haat-liefdeverhouding mee."