Gilbert doet niet mee aan 'De Ronde 2020', maar heeft samen met ploegmaats wel eigen virtueel alternatief

Nuja, samen, ze zullen het alle zeven van thuis uit doen, want in groep de baan op gaan, mag natuurlijk niet. Lotto Soudal organiseert zondagavond een trainingstocht via Zwift. Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Het gaat een trainingstocht worden en er is dus geen sprake van een wedstrijdvorm. Er zal een uur aan een stuk gereden worden en het virtuele evenement gaat van start om 18u. Naast Philippe Gilbert doen ook Jasper De Buyst, John Degenkolb, Frederik Frison, Rasmus Iversen, Nikolas Maes en Brian van Goethem mee.

Join former Tour of Flanders champion @PhilippeGilbert and his Lotto Soudal teammates, including @johndegenkolb , for a ride on the day of ‘his’ @RondeVlaanderen No race. Open for all. Join Philippe for a 60 min Ride (2.2-2.8 W/kg) at 6:00 PM CEST on Sunday 5 April. Be there! pic.twitter.com/ajCdTvUhMM