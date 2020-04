Niet helemaal zeker of Van Avermaet in 2021 opvolger krijgt: "We weten niet hoe pandemie evolueert"

Het was één van de grote doelen van het jaar voor Greg Van Avermaet en vele andere renners: de Olympische Spelen. Die zullen pas in 2021 doorgaan. Tenminste, daar gaan velen van uit, maar een garantie dat de Spelen dan georganiseerd kunnen worden, is er niet.

Dat onderstreept de Duitse viroloog Alexander Kekué bij de ARD. "We weten niet hoe deze pandemie tegen dan evolueert." Het kan zijn dat minder ontwikkelde landen dan nog altijd te maken hebben met het coronavirus. "En vanuit zulke landen kan het coronagevaar altijd weer opduiken", klinkt de theorie.

GROEPSIMMUNITEIT

Zelfs in dat scenario is er wel een manier om ons daartegen te wapenen: immuun worden met de meerderheid van de bevolking. "Een goed moment om het belang van groepsimmuniteit voor de Spelen te analyseren, zal in maart of april volgend jaar zijn. Dan kan er een finale beslissing vallen."

Het kan dus zijn dat we tot voor enkele maanden voor de Spelen moeten wachten om zekerheid te krijgen of die kunnen plaatsvinden en of ook de olympische wegrit kan doorgaan. Daarin moet er een opvolger komen voor Greg Van Avermaet, die in 2016 goud veroverde. Graag zou hij zelf nog een tweede keer op de erelijst komen.