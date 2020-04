Andrei Tchmil getuigt over zijn gevecht tegen kanker: "Het leven is een koers die maar blijft doorgaan"

Uitgerekend op de dag dat de Ronde van Vlaanderen gereden moest worden, heeft een ex-winnaar van het Monument uitermate goed nieuws te melden. Andrei Tchmil kan op gezondheidsvlak opgelucht ademhalen. Er werd bij hem een tumor verwijderd.

De inmiddels 57-jarige Tchmil kroonde zich in 2000 tot de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Recent was hij in een heel ander gevecht verwikkeld. Hij meldt zelf de afloop hiervan op Facebook en vergelijkt de koers met het leven.

"Twintig jaar geleden heb ik de koers van mijn dromen gewonnen", schrijft Tchmil. "Twintig jaar later moest ik de strijd aangaan met een andere concurrent. Eentje die je stilletjes opeet: de kanker. Enorme dank aan professor Gianluca Baiocchi en zijn medisch team uit Brescia. Het leven is een koers die maar blijft doorgaan."

Doordat de tumor nu verwijderd is, kan Tchmil hopelijk met volle teugen genieten van de rest van zijn leven. Een opsteker in deze tijden waarin de gezondheid centraal staat.