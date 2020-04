Hermans reageert op afgelasting van één van zijn favoriete koersen: "Slechte situatie voor ons allemaal"

Dat het wielrennen momenteel lang geen prioriteit is, beseft iedereen ondertussen wel. Toch kan het voor renners ontgoochelend zijn wanneer er een streep gaat door één van de wedstrijden waar ze hun zinnen op hadden gezet. Zoals Ben Hermans gedaan had met de Tour of Utah.

Hermans heeft na de annulatie van die rittenkoers wel oog voor de toestand in zijn geheel. "Het is een slechte situatie voor ons allemaal. Een slecht jaar. Een slecht moment. Voor sommigen is het erger dan voor anderen. We moeten buiten onze bubbel kijken. Het is niets in vergelijking met wqt de mensen te verduren krijgen", zegt hij op de Facebookpagina van Israel Start-Up Nation.

In 2018 eindigde Hermans tweede in de Tour of Utah. Vorig jaar pakte hij dan de eindzege en twee ritzeges. Het was ideaal geweest om na zijn revalidatie opnieuw een gooi te doen naar de overwinning in de States. "Ik heb wel gedacht aan het perfecte scenario, om er met mijn ploegmaats terug te keren en mijn titel te verdedigen. Ik hou van deze koers. Het is een open koers, heel anders dan de Europese wedstrijden."

Er heerst ook een andere mindset. "In Europa gaan velen naar een koers met de gedachte dat ze geen schijn van kans maken en ze zitten gewoon in de wielen om te overleven. Maar in deze geweldige koers heb je het gevoel dat iedereen denkt kans te maken. Toch blijft het een enorm zware wedstrijd en valt de beslissing altijd in de bergen."

Niets van dat alles dus dit jaar. De volgende editie is voor 2021. "Het is zwaar voor mij om te accepteren dat deze kans nu ook weg is. Ik versta de organisatoren van Utah. Ze wisten dat het enorm moeilijk zou zijn om een internationaal deelnemersveld samen te stellen. Het is goed dat ze de beslissing nu al genomen hebben en financieel safe zitten om de koers volgend jaar te organiseren."