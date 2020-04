Wout van Aert moest van in het begin achtervolgen: "Heel erg hard afgezien"

Voorlopig is het nog niet de allergrootste kwaliteit van Wout van Aert, dat virtueel racen. Ook niets om zich over te schamen. Van Aert heeft zich tijdens De Ronde 2020 wel de hele tijd blijven inzetten en sleepte zo nog een achtste plaats uit de brand.

Op de site van Jumbo-Visma blikt Van Aert terug. "Ik heb heel erg hard afgezien. Het was echt zwaar. Ik denk dat ik het een beetje heb moeten bekopen dat de andere jongens toch iets meer ervaring hebben dan ik met E-koersen", verklaart Van Aert zijn uitslag.

Ik heb zoveel mogelijk mijn eigen tempo proberen te rijden

Net als in het veld is ook in het virtuele koersen de start toch niet onbelangrijk. "Ik was vanuit het vertrek al gelost en heb zoveel mogelijk mijn eigen tempo proberen te rijden. Door niet mee te zitten vanuit het vertrek verspeel je veel krachten, want in het wiel zitten heeft ook hier zijn voordelen."

Wel knap dat Van Aert beter werd naarmate de koers vorderde, terwijl het bij anderen het omgekeerde scenario was. "Halverwege kwam ik er een beetje door en haalde ik nog wat stilgevallen mannen in. Het was heel erg leuk om te doen en zeker een aangename ervaring."