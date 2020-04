🎥 Stuyven kaart de onzekerheid in het peloton aan: "Besef is er dat het heel pijnlijk kan worden voor het wielrennen"

Het was allemaal zo mooi begonnen voor Jasper Stuyven met die overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad. Nu leeft hij zoals zovele andere renners toch voor een stukje in onzekerheid. Hij wijst daarbij ook naar de mogelijke gevolgen voor het wielrennen in zijn geheel.

Stuyven heeft het bij PlaySport over de impact van de coronacrisis op de renners. "Er wordt veel gebabbeld over salarissen die niet worden uitbetaald of voor bepaalde maanden beperkt worden. Je ziet dat meer en meer ploegen mekaar daarin opvolgen. Uiteraard leeft dat ook onder de renners."

Bij Trek-Segafredo is er voorlopig geen sprake van een loonsvermindering. "Ik denk dat iedereen heel blij is dat de sponsors op dit moment nog achter ons staan en de middelen hebben om het budget te behouden." Het is natuurlijik afwachten of dat ook zo zal blijven. "Dat kan van de ene dag op de andere veranderen."

Gaan we door de Corona-crisis naar een wielrennen dat er binnenkort misschien helemaal anders gaat uitzien? #PlaySportsKot🏠@tomasvds @Jasperstuyven pic.twitter.com/AaYkPlhzlN — Play Sports (@playsports) April 6, 2020

Het is in het belang van vele partijen dat er toch nog gekoerst kan worden in 2020. "Iedereen heeft niet enkel schrik om loon te moeten inleveren, maar er is ook het besef dat als de Tour en klassiekers niet worden gereden, dat het heel pijnlijk kan worden voor de toekomst van het wielrennen."