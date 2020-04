Belgische makelaars zien transfermolen nu nog vroeger op gang komen: "Business as usual"

Ondanks de coronacrisis ligt de boel toch niet volledig stil in het wielrennen. Momenteel wel wat wedstrijden betreft uiteraard, maar er wordt wel al aan de toekomst gedacht. Onder meer door de mensen die renners als Dylan Teuns zekerheid moeten bieden.

Het is volop toewerken naar nieuwe contracten. "Normaal worden de eerste puzzelstukjes in de periode van de Ronde van Vlaanderen gelegd", zegt Teuns' makelaar Billy Reynders in HLN. "Maar het is al een week of drie bezig. Je hebt de 'happy few', zoals Dylan Teuns, die ruime interesse genieten. Niet in het minst vanuit zijn huidige team, dat aanstuurt op een contractverlenging."

Niet iedereen zit in die luxesituatie. "Voor andere jongens, genre De Vreese en Capiot, ligt het wat moeilijker. Laurens moet het hebben van zijn Vlaams-klassieke voorjaar, dat nu compleet wegvalt. Capiot is één van de jongens bij Sport Vlaanderen-Baloise die nu eindelijk de grote stap hogerop beogen en zich in die zin willen bewijzen."

LASTIG VOOR U23

Reynders duidt ook de moeilijkste categorie aan. "Helemaal lastig wordt het voor de profrijpe laatstejaars bij de U23, zoals ik er met Hesters en Moniquet een paar in de portefeuille heb zitten." Dries Smets zorgt wel voor een opdeling. "Uiteraard zijn er ploegen die op dit moment andere prioriteiten hebben, zich louter richten op 'overleven' en het voor de rest wat aankijken."

VISITEKAARTJE NODIG

Elders kan het er anders aan toegaan. "Bij andere, die er financieel en economisch weinig of niet onder lijden, is het effectief 'business as usual'. Zij plannen al volop voor 2021, zo leerde ik uit het aantal videocalls van de voorbije dagen. Ploegen kunnen zich baseren op talent, op potentieel. Maar sommige renners hebben dat laatste duwtje, dat ultieme visitekaartje - een toptienplaats in een Monument bijvoorbeeld - wel nodig."