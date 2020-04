Throwback naar 6 april 2014: Cancellara legt Belgen in de luren en wordt recordhouder in Ronde van Vlaanderen vol slachtoffers

Geen koers op 6 april 2020, zelfs geen Ronde van Vlaanderen dit jaar door het coronavirus. Maar exact 6 jaar geleden was er wel een Ronde van Vlaanderen, op 6 april 2014. Fabian Cancellara won toen voor de derde keer 'Vlaanderens mooiste' en werd zo mederecordhouder.

Valpartijen troef

Maar de Ronde van 2014 werd in de begingfase gekenmerkt door veel valpartijen. De zwaarste slachtoffers waren ongetwijfeld Johan Vansummeren en een toeschouwer. Vansummeren moest uitwijken en reed in op een vrouw die aan het supporteren was. Vooral de vrouw kreeg een hard verdict: ze is voor de rest van haar leven verlamd. Het parket besliste wel dat de ex-winnaar van Parijs-Roubaix niet verantwoordelijk was voor de val.

Ook Stijn Devolder kwam ten val in de openingsfase van de Ronde, tot twee keer toe zelfs. De toenmalige Belgische kampioen en tweevoudige winnaar van de Ronde zou nooit een rol spelen in de finale van de wedstrijd.

In 2014 maakte wielerminnend Vlaanderen ook kennis met een jong talent van de Lotto-ploeg. Stig Broeckx ging mee in de vlucht van de dag en zong het lang uit voor de favorieten hem konden grijpen. Broeckx was toen een neoprof van 23 jaar

Quick-Step controleert maar werkt niet af

Op de Koppenberg trekken Boonen en Terpstra door voor Quick-Step, wat tot een breuk leidt in het peloton met heel wat renners van Quick-Step in de eerste groep. Dat beseft ook ploegleider Wilfried Peeters, vanuit de volgwagen zegt hij het volgende: "Er rijdt niemand weg zonder iemand van ons."

En zo geschiedde... Greg Van Avermaet wacht niet op een kasseiheuvel maar valt aan op het vlakke en krijgt Stijn Vandenbergh mee als waakhond. De twee beginnen als leiders aan het slot Oude Kwaremont-Paterberg.

Maar daar ontbindt Fabian Cancellara zijn duivels, enkel Sep Vanmarcke kan de Zwitser volgen. Boonen en Terpstra kunnen 'Spartacus' niet bijbenen. Op de Paterberg rijdt Van Avermaet even weg van Vandenbergh, maar op het vlakke komen de twee leiders opnieuw samen. Meer zelfs: Cancellara en Vanmarcke sluiten ook aan.

In een sprint met vier, waaronder drie Belgen, is het Cancellara die nog het meeste in de benen heeft zitten en voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen wint, voor Van Avermaet en Vanmarcke.