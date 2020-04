WOW! Vlaanderen kijkt ook massaal naar de virtuele koers

En met die 613.486 kijkers nestelt de virtuele koers zich op de achtste plaats van meest bekeken wielerwedstrijden in vergelijking met 2020.

Zelfs de Amstel Gold Race die Mathieu Van der Poel op miraculeuze wijze won, had minder kijkcijfers dan deze Ronde van Vlaanderen.

Dat kan natuurlijk twee redenen hebben: ofwel is de Ronde van Vlaanderen écht zo populair en stemt iedereen af op de koers, ookal is het een virtuele wedstrijd. Ofwel snakken de wielerfans naar een wielerwedstrijd ten tijde van afgelastingen en corona, ookal is het een virtuele wedstrijd.

