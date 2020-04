De Gendt op zijn hoede voor slechtst denkbare scenario: "Dan zie ik héél veel ploegen ermee ophouden"

Op sportief vlak zijn er voor de wielrenners momenteel niet al te veel uitdagingen. In de toekomst zullen die er zeker nog zijn, zowel voor de wielersport als voor de maatschappij in zijn geheel. Thomas De Gendt laat er zich over uit in een Facebook Live van 'Sportwereld'.

Of er een Tour komt? Het is één van de vragen die wel wat mensen bezighouden. "Ik hoop dat de Tour de France zal doorgaan omdat héél veel sponsors - niet alleen de onze - hun budget hebben berekend op de visibiliteit van de Tour die toch in honderd landen op tv wordt uitgezonden", legt Thomas De Gendt uit.

Wat als het toch een jaar zonder Tour gaat worden? "Als de Ronde van Frankrijk afgelast wordt, dan zie ik héél veel ploegen ermee ophouden op het einde van het jaar omdat hun sponsoring dan wegvalt. Dan kan het héél somber worden voor het wielrennen. Geen Tour zou rampzalig zijn voor het wielrennen. Ook al is die Ronde van Frankrijk iets héél klein in het licht van die hele corona-crisis, voor ons is dat onze hele wereld."

Het slechtst mogelijke scenario probeert men ook bij Lotto te vermijden. Onder meer door vrijwillig een deel van het loon in te leveren. "Niemand geeft graag geld op. Onze belangrijkste sponsors verliezen een groot deel van hun inkomen. Als wij gewoon ons aan ons contract gaan vasthouden, is er op het einde van het seizoen geen geld meer en is de ploeg failliet."

Waarschijnlijk komt er in 2020 geen Final Breakaway, maakte De Gendt nog bekend. "Mijn jaarlijkse fietsvakantie met Tim Wellens op het einde van het seizoen valt wellicht in duigen. Het idee was om vanuit Monaco Italië te doorkruisen en zo via Slovenië langs het Oostblok naar Polen te rijden. Maar dat is nu niet aan de orde."