Holding fietsmerk Eddy Merckx start webshop en moet geld opbrengen voor revalidatiecentrum Stig Broeckx

Voor alle sectoren is het in deze tijden kwestie van creatief te zijn om nog producten aan de man te brengen. Dat is in de wielerbusiness niet anders. Daarom start de Belgian Cycling Factory een webshop. Klanten kunnen dan fietsen rechtstreeks vanuit de fabriek kopen.

Dat meldt Het Nieuwsblad. De Belgian Cycling Factory is de holding van de bekende fietsmerken Ridley en Eddy Merckx. In het profpeloton rijdt de Franse ploeg AG2R van Oliver Naesen met Eddy Merckx-fietsen. Ook de recreatieve fietser kan dus zo'n fiets blijven bestellen. Na de online bestelling wordt de fiets dan de week nadien aan huis geleverd. De klant moet ook een bepaalde fietswinkel aanduiden. Die krijgt op die manier toch zijn 'commissie' op de verkoop, alhoewel alle winkels verplicht gesloten zijn. 19 EURO PER VERKOCHTE FIETS NAAR REVALIDATIECENTRUM Per verkochte fiets zal er vanaf heden 19 euro gedoneerd worden aan het Revalidatie en MS Centrum uit Pelt. Dat is ook het revalidatiecentrum dat Stig Broeckx begeleidde bij zijn revalidatie.